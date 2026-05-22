Блогер Евгения Таран: кто такая, как борется с раком 4 стадии и что думает о диагнозе Чекалиной

В материале РИАМО рассказываем о судьбе и жизненных приоритетах популярного блогера Евгении Таран, которая, как и Валерия Чекалина, борется с раком желудка.

21 мая 2026 года болеющая раком блогер Евгения Таран записала видео, в котором комментировала болезнь Валерии Чекалиной. О том, кто такая Евгения Таран и что она думает о диагнозе Лерчек, рассказываем в материале РИАМО.

Биография и личная жизнь Евгении Таран

Фото - © Страница Евгении Таран в Инстаграм* @i_am_evgenya/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Евгения родилась в 3 января 1994 года в небольшом поселке в Ростовской области. Через несколько лет после ее рождения родители развелись и создали новые семьи. Женя осталась с матерью, вскоре у нее появился младший брат.

Жила семья очень скромно, поэтому после школы девочка решила сделать все, чтобы вырваться из нищеты. В 2012 году она поступила на бюджетное обучение в один из московских вузов на специальность «менеджер проектов», а работать начала уже с первого курса. Евгения усиленно осваивала новые навыки и во время учебы, и на работе. Со временем она сделала неплохую карьеру: прошла путь от простого маркетолога до директора по маркетингу в одной из IT-компаний.

«Я выгрызала свой путь сама. Я считаю, что, если человек правда хочет, он добьется всего. Можно сетовать на судьбу и думать, что ты не прорвешься, можно жаловаться на бедность. Я сама вышла из бедности и возвращаться туда я больше не хотела», – рассказывала девушка в интервью.

В 26 лет Евгения вышла замуж за коллегу-маркетолога. Вместе они какое-то время жили в Москве, затем в Грузии, Таиланде и Казахстане.

Материнство, по словам девушки, изначально ее не привлекало: она хотела «пожить для себя», сделать упор на самореализацию и карьеру, но муж Алексей мечтал о ребенке. В 2020 году у пары появился сын Рауль, а когда он подрос, молодая мама поняла, что хочет еще и дочку. Девочка, которую назвали Николь, появилась на свет в августе 2024 года. О диагнозе «рак желудка» Евгения узнала через две недели после рождения дочери.

Евгения Таран и рак желудка

Фото - © Страница Евгении Таран в Инстаграм* @i_am_evgenya/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

С подросткового возраста девушка увлекалась диетами, стремясь к идеальной фигуре. Она ограничивала себя в еде и, как следствие, нередко испытывала боли в желудке. Евгения привыкла списывать это на стресс и «обычный гастрит», поэтому не придавала недомоганиям серьезного значения.

Вторая беременность протекала тяжело, все девять месяцев Евгения плохо себя чувствовала: мучил токсикоз и постоянные боли в животе, но врачи говорили, что в ее положении это случается, нет поводов для беспокойства. Однако после родов боли в желудке усилились, и после выписки из роддома девушка пошла на прием к гастроэнтерологу. На обследовании врачи обнаружили язву большого размера и сделали предположение, что это может быть рак.

Через несколько дней пришли результаты биопсии: диагноз подтвердился. У Евгении диагностировали канцероматоз 4 стадии – очень агрессивную форму рака, которая плохо поддается лечению. Девушке пришлось пройти через удаление желудка и несколько сеансов химиотерапии.

Во время сложного лечения муж Евгении понял, что не готов переносить вместе с ней все тяготы болезни. Сама девушка описывает ситуацию так: «Мы пытались сохранить семью, но моя болезнь стала катализатором. Я уехала лечиться в Москву, муж остался в Астане с детьми. Обоим было тяжело. Мне нужна была поддержка, ему — помощь в быту. Виноватых нет, просто так сложилось». Брак распался, но молодые люди сохранили хорошие отношения.

Во время болезни Евгения завела собственный блог, в котором рассказывает о том, как проходит терапия, что она чувствует и как живет. Большинство ее постов и видео – в юмористической форме. По словам девушки, это помогает бороться с раком ей самой и мотивирует других больных: «Мои видео дают людям надежду. Я показываю, что можно жить, смеяться, наслаждаться жизнью, даже если ты болеешь».

Мнение Евгении Таран о болезни Лерчек

Фото - © Страница Евгении Таран в Инстаграм* @i_am_evgenya/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Когда стало известно, что обвиняемая в мошенничестве Валерия Чекалина больна раком желудка, многие провели параллели между судьбами девушек. Обе узнали о диагнозе вскоре после родов, у обеих – четвертая стадия заболевания. При этом многих пользователей Интернета удивляло, что Лерчек, несмотря на болезнь, выглядит здоровой, ведет активный образ жизни, занимается в спортзале и даже планирует участвовать в танцевальном конкурсе. К Евгении начали обращаться с вопросом: может ли человек с таким серьезным диагнозом жить полноценной жизнью.

21 мая 2026 года Евгения Таран опубликовала видеоответ на вопросы о том, не придумала ли Лерчек свой диагноз. «Верю ли я в то, что она не симулирует болезнь? Да, конечно, верю. Почему у всех впечатление, что если у тебя четвертая стадия очень агрессивного рака – ты априори должен лежать и умирать? Не двигаться ничего не хотеть, не достигать?» – заявила девушка.

Евгения также осудила тех, кто знает о болезни только на примере родственников, которые «сдались на второй стадии и уже вокруг себя чуть ли не погребальные венки собирают». «Все люди разные. Я живу и параллельно терапевтирую свою болезнь. И судя по тому, что я вижу, она взяла именно этот вектор – она просто терапевтирует болезнь, но занимается жизнью. Пока она только начала этот путь, ей морально очень сложно переключиться», – пояснила Евгения.

При этом у ряда людей, борющихся с раком или победивших его, существует противоположная точка зрения. Например, Отар Кушанашвили, который также лечится от онкологии, выложил видео, где возмущался поведением Чекалиной: «Человек, который страдает от рака, а потом тягает 600 кг! Этот человек обесценивает борьбу таких, как я, обесценивает тех, кто истинно болеет, потому что невозможно в терминальной стадии такое вытворять!».

Под видео Евгении Таран подозреваемая в мошенничестве Лерчек оставила комментарий: «Евгения, спасибо большое за ваше видео! Это очень ценно. Благодарим вас». На видео Кушанашвили Чекалина никак не отреагировала.