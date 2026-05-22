Как проверить подлинность товара через систему «Честный знак»

В материале РИАМО объясняем, что такое система «Честный знак», как там проверить подлинность товара и какие именно продукты можно сканировать.

Что такое «Честный знак» и зачем он нужен Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости Если говорить простыми словами, то «Честный знак» защищает покупателей от подделок, просроченной продукции, искусственного дефицита и роста цен. На товарах, которые находятся под защитой системы, размещают небольшой код Data Matrix, похожий на обычный QR-код, который хранит в себе информацию о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения. Кроме того, в системе можно проверить наличие всех необходимых документов — сертификатов, патентов и прочего. Код «Честного знака» могут получить только проверенные легальные компании, а подделать его невозможно. «Честный знак» помогает: Быть уверенным в каждом товаре.

Защищать здоровье и жизнь от просроченной, некачественной и опасной продукции.

Самостоятельно проверять товары в магазине.

Избежать дефицита товаров в магазинах благодаря госконтролю.

Защищать рынок от подделок и просрочек.

Как работает «Честный знак» в магазинах Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости Система начала работать в апреле 2024 года, и с того времени список товаров, которые можно проверить с помощью «Честного знака», постоянно растет. Для покупателя это выглядит так: в любом магазине на кассе проверяется код Data Matrix, и если с товаром все хорошо — у него хороший срок годности, он не поддельный, — то его продают покупателю. Если что-то не так, то товар просто не пробьют на кассе и продавец не сможет взять за него оплату, а покупатель не приобретает некачественный продукт. До того, как попасть на полки магазинов, товар проходит еще ряд процедур. Сначала производитель или импортер в обязательном порядке добавляет в систему товар и указывает информацию о нем. Для каждой товарной категории установлены свои требования. Например, для обуви прописывают материалы, цвет, модель, товарный знак, код ТН ВЭД; прикладывают сертификаты или декларации соответствия. После этого каждой единице товара присваивают идентификационный код, который содержит: сведения о производителе — наименование, бренд, юридический адрес, ИНН, ФИО руководителя, контактный номер телефона;

страну происхождения;

срок годности, объем, дату выработки;

состав или используемые материалы, вид упаковки, артикул;

сертификаты, патенты, ветеринарные сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие стандартам и регламентам. Код наносят на упаковку продукции, и после этого он попадает в магазины и к покупателям.

Какие товары сейчас можно проверить через систему «Честный знак» Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости В системе можно проверить довольно внушительный список товаров, и он постоянно расширяется. В списке есть товары следующих категорий: пиво и слабоалкогольная продукция,

молочная продукция,

упакованная вода,

табак,

морепродукты (икра),

растительные масла,

корма для животных,

консервированные продукты,

бакалея,

безалкогольные напитки,

безалкогольное пиво,

сладости,

растворимые напитки,

макароны, крупы,

мед,

мясные изделия.

Как проверить товар в «Честном знаке» Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости Где скачать приложение и как им пользоваться Самый простой способ проверить код маркировки — воспользоваться официальным мобильным приложением системы «Честный знак». Его можно скачать в магазине приложений вашего смартфона, на «Госуслугах» или на официальном сайте «Честный знак» https://честныйзнак.рф/potrebitelyam/ . При проверке товара нужно открыть приложение, отсканировать код Data Matrix с упаковки. После этого в приложении появится вся информация о товаре — зарегистрирован ли код маркировки товара в системе, соответствует ли он конкретному продукту и находится ли товар в легальном обороте. Если после сканирования код показывает ошибку или не прошел проверку, лучше отказаться от покупки и сообщить о проблеме через приложение системы маркировки. Какими бывают статусы товара в приложении При сканировании товара вы увидите статус. При положительном статусе будет зеленый цвет. Проверьте, отличается ли описание на этикетке от того, что написано на экране. Если да, то это нарушение, сообщите о нем.

Если при сканировании кода маркировки в приложении вы видите серый статус, то уточните, покупали ли вы данный товар. Соответствующий вопрос всплывет в приложении. Если дата отличается, или вы не приобретали товар, или есть другие несовпадения, сообщите о нарушении.

Если товар сомнительного качества, система сделает предупреждение красным цветом с кнопкой «Сообщить о нарушении». Это значит, что товар является сомнительным, или не прошел проверку на подлинность, или выявлены другие нарушения — покупать его опасно. Нужно сообщить о нарушении, заявка будет отправлена в контрольные органы. Код маркировки можно проверить только с помощью приложения — сканировать просто камерой телефона, как с обычным QR-кодом, не получится.

Как пожаловаться на нарушения в магазине Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори Чтобы пожаловаться на отсутствие кода на упаковке товара, на то, что код не считывается, продается просроченная продукция, есть несоответствие информации в системе и на упаковке, отсутствие документации и прочее, нужно в приложении «Честный знак» зайти в раздел «Сообщить о нарушении», выбрать категорию, указать адрес магазина и прикрепить фотографию товара, на который вы жалуетесь. Информация будет отправлена в контрольные органы, а магазин будет оштрафован.

