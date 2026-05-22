Как проверить подлинность товара через систему «Честный знак»
В материале РИАМО объясняем, что такое система «Честный знак», как там проверить подлинность товара и какие именно продукты можно сканировать.
Что такое «Честный знак» и зачем он нужен
Если говорить простыми словами, то «Честный знак» защищает покупателей от подделок, просроченной продукции, искусственного дефицита и роста цен. На товарах, которые находятся под защитой системы, размещают небольшой код Data Matrix, похожий на обычный QR-код, который хранит в себе информацию о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения. Кроме того, в системе можно проверить наличие всех необходимых документов — сертификатов, патентов и прочего.
Код «Честного знака» могут получить только проверенные легальные компании, а подделать его невозможно.
«Честный знак» помогает:
- Быть уверенным в каждом товаре.
- Защищать здоровье и жизнь от просроченной, некачественной и опасной продукции.
- Самостоятельно проверять товары в магазине.
- Избежать дефицита товаров в магазинах благодаря госконтролю.
- Защищать рынок от подделок и просрочек.
Как работает «Честный знак» в магазинах
Система начала работать в апреле 2024 года, и с того времени список товаров, которые можно проверить с помощью «Честного знака», постоянно растет. Для покупателя это выглядит так: в любом магазине на кассе проверяется код Data Matrix, и если с товаром все хорошо — у него хороший срок годности, он не поддельный, — то его продают покупателю. Если что-то не так, то товар просто не пробьют на кассе и продавец не сможет взять за него оплату, а покупатель не приобретает некачественный продукт.
До того, как попасть на полки магазинов, товар проходит еще ряд процедур. Сначала производитель или импортер в обязательном порядке добавляет в систему товар и указывает информацию о нем. Для каждой товарной категории установлены свои требования. Например, для обуви прописывают материалы, цвет, модель, товарный знак, код ТН ВЭД; прикладывают сертификаты или декларации соответствия. После этого каждой единице товара присваивают идентификационный код, который содержит:
- сведения о производителе — наименование, бренд, юридический адрес, ИНН, ФИО руководителя, контактный номер телефона;
- страну происхождения;
- срок годности, объем, дату выработки;
- состав или используемые материалы, вид упаковки, артикул;
- сертификаты, патенты, ветеринарные сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие стандартам и регламентам.
Код наносят на упаковку продукции, и после этого он попадает в магазины и к покупателям.
Какие товары сейчас можно проверить через систему «Честный знак»
В системе можно проверить довольно внушительный список товаров, и он постоянно расширяется. В списке есть товары следующих категорий:
- пиво и слабоалкогольная продукция,
- молочная продукция,
- упакованная вода,
- табак,
- морепродукты (икра),
- растительные масла,
- корма для животных,
- консервированные продукты,
- бакалея,
- безалкогольные напитки,
- безалкогольное пиво,
- сладости,
- растворимые напитки,
- макароны, крупы,
- мед,
- мясные изделия.
Как проверить товар в «Честном знаке»
Где скачать приложение и как им пользоваться
Самый простой способ проверить код маркировки — воспользоваться официальным мобильным приложением системы «Честный знак». Его можно скачать в магазине приложений вашего смартфона, на «Госуслугах» или на официальном сайте «Честный знак» https://честныйзнак.рф/potrebitelyam/ . При проверке товара нужно открыть приложение, отсканировать код Data Matrix с упаковки. После этого в приложении появится вся информация о товаре — зарегистрирован ли код маркировки товара в системе, соответствует ли он конкретному продукту и находится ли товар в легальном обороте.
Если после сканирования код показывает ошибку или не прошел проверку, лучше отказаться от покупки и сообщить о проблеме через приложение системы маркировки.
Какими бывают статусы товара в приложении
- При сканировании товара вы увидите статус. При положительном статусе будет зеленый цвет. Проверьте, отличается ли описание на этикетке от того, что написано на экране. Если да, то это нарушение, сообщите о нем.
- Если при сканировании кода маркировки в приложении вы видите серый статус, то уточните, покупали ли вы данный товар. Соответствующий вопрос всплывет в приложении. Если дата отличается, или вы не приобретали товар, или есть другие несовпадения, сообщите о нарушении.
- Если товар сомнительного качества, система сделает предупреждение красным цветом с кнопкой «Сообщить о нарушении». Это значит, что товар является сомнительным, или не прошел проверку на подлинность, или выявлены другие нарушения — покупать его опасно. Нужно сообщить о нарушении, заявка будет отправлена в контрольные органы.
Код маркировки можно проверить только с помощью приложения — сканировать просто камерой телефона, как с обычным QR-кодом, не получится.
Как пожаловаться на нарушения в магазине
Чтобы пожаловаться на отсутствие кода на упаковке товара, на то, что код не считывается, продается просроченная продукция, есть несоответствие информации в системе и на упаковке, отсутствие документации и прочее, нужно в приложении «Честный знак» зайти в раздел «Сообщить о нарушении», выбрать категорию, указать адрес магазина и прикрепить фотографию товара, на который вы жалуетесь. Информация будет отправлена в контрольные органы, а магазин будет оштрафован.
Коротко о «Честном знаке»
- «Честный знак» — это система обязательной маркировки товаров, защищающая покупателей от подделок, просрочки, искусственного дефицита и роста цен.
- На товарах размещается уникальный код Data Matrix, который содержит информацию о производителе, сроке годности, составе, стране происхождения и документах.
- Код могут получить только легальные компании, его невозможно подделать.
- Система позволяет покупателям самостоятельно проверять подлинность и качество товара через мобильное приложение.
- В магазинах при продаже сканируется код: если товар не проходит проверку, его не продают.
- Список товаров, подлежащих маркировке, постоянно расширяется (например, молочная продукция, вода, табак, морепродукты, бакалея и др.).
- При обнаружении нарушений (отсутствие кода, несоответствие информации, просрочка) можно пожаловаться через приложение — информация поступит в контрольные органы.