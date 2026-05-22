Врач Милютина заявила о росте мужского бесплодия в России

Репродуктолог Мария Милютина сообщила, что мужское бесплодие все чаще становится причиной проблем с зачатием, а возрастное планирование беременности усугубляет ситуацию, сообщает «Вечерняя Москва» .

Репродуктолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Милютина отметила, что россияне все чаще сталкиваются с трудностями при зачатии из-за позднего планирования беременности.

«С возрастом у мужчин снижаются показатели спермы, а у женщин — качество и запас яйцеклеток. Этот показатель сигнализирует, как за эти годы снизилось качество мужской спермы. Соответственно, растет количество бесплодных пар», — пояснила Милютина.

По ее словам, мужской фактор все чаще становится ключевым препятствием для зачатия. В 1960-х годах нижняя граница нормы составляла 50 миллионов сперматозоидов на миллилитр, сейчас — 15 миллионов.

«Например, в 1960-х годах нижняя граница нормы была на уровне 50 миллионов сперматозоидов в миллилитре. А сейчас эта граница снижена до 15 миллионов. Даже по этим сниженным критериям количество мужского бесплодия значительно выросло», — отметила Милютина.

По данным специалистов, бесплодие у мужчин выявляют на 6,9 процента чаще, у женщин — на 5,5 процента. Нередко диагностируют сочетанную форму. Среди возможных причин также называют прием антидепрессантов, продажи которых в первом квартале 2026 года выросли на 22 процента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.