Наталья Дзе отправила открытку маме с Дворцовой площади

Бесплатная «Литературная почта» работает на Дворцовой площади в дни Книжного салона. Проект организовали «Петербургский дневник» и «Почта России».

«Я отправила открытку своей маме. Конечно, получать электронные поздравления приятно, но бумажная открытка — это что-то совсем иное, что-то из разряда материального подарка, особенно если эта открытка с красивым изображением. Так что и получать, и отправлять настоящие, подписанные от руки открытки — особое удовольствие», — считает писательница.

С 21 по 24 мая с 13:00 до 19:00 все желающие могут бесплатно получить открытку и отправить ее в любой регион страны. Дополнительные марки приобретать не нужно.

«Почта России поддерживает проект „Литературная почта“ уже не первый год. Для нас это добрая традиция — дарить жителям и гостям Санкт-Петербурга возможность бесплатно отправить открытки из самых красивых мест города, с тех знаковых, любимых и популярных мероприятий, которыми славится Северная столица. Ежегодно десятки тысяч таких теплых посланий разлетаются по всей России. И каждый раз мы видим, какую радость и приятное волнение вызывает у людей возможность получить красочную, подписанную от руки открытку. Это не просто письмо, это частичка Петербурга, эмоции и искреннее внимание, которые объединяют сердца даже на расстоянии», — прокомментировал директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.