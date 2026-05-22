Combat Crew попал в ДТП в Петербурге: разбит уникальный Chevrolet El Camino

Известный российский автоблогер и создатель YouTube-канала Combat Crew Игорь Рязанцев, чья аудитория насчитывает около 2 млн подписчиков, стал участником серьезного дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время съемок, для которых мужчина одолжил у приятеля уникальный коллекционный Chevrolet El Camino, сообщает « 112 ».

Культовая американская машина находилась в неподвижном состоянии, когда в нее врезался грузовик Hyundai. От мощного удара сзади легенду автопрома отбросило вперед.

В результате Chevrolet столкнулся со стоявшей впереди «Газелью». По словам блогера, удар получился сквозным. Редкое транспортное средство оказалось зажато между двумя машинами.

У El Camino, который ранее являлся экспонатом частного музея ретроавтомобилей и регулярно выставлялся на профильных мероприятиях, сильно деформированы передняя и задняя части кузова. Сам Рязанцев отделался легкими травмами. Прибывшие на место медики зафиксировали у него лишь небольшое рассечение в области переносицы.

