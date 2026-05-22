«Всегда был гнилой»: Киркоров жестко разнес Певцова из-за критики Борисова

Скандал разгорелся в кулуарах отечественного шоу-бизнеса во время музыкальной премии RU TV. Певец Филипп Киркоров назвал гнилым актера Дмитрия Певцова за критику театральной постановки «Гамлет», главную роль в которой исполнил артист Юрий Борисов, сообщает « Звездач ».

Певцов назвал формат неприемлемым. Цены на билеты до 200 тыс. рублей актер посчитал чрезмерно завышенными.

Киркоров обвинил коллегу по цеху в творческой ревности к чужим успехам. По мнению исполнителя, подобные выпады продиктованы уязвленным самолюбием артиста.

«Он всегда был гнилой этот Певцов», — сказал Киркоров.

Поп-король добавил, что актеру вечно все не нравится, и он просто транслирует накопившийся внутренний негатив на коллег. В том числе на Киркорова или Борисова.

Певцов ответил, что понятия не имеет, о каких именно людях идет речь.

На театральную постановку «Гамлет» цены были установлены на уровне от 5 до 50 тыс. рублей. У перекупщиков билеты можно было приобрести за сумму до 200 тыс.

Главным героем был Борисов.

Спектакль спровоцировал волну споров среди театралов. Главным поводом для дискуссий стал специфический визуальный язык режиссера.

Вопросы у аудитории вызвал сценический образ главного персонажа. Борисов на протяжении всего действа предстает перед публикой в футуристическом серебристом облачении, напоминающем фольгу, и перемещается по подмосткам исключительно на роликовых коньках.

