В Новокузнецке директора магазина судят за кражу тележек

В Новокузнецке будут судить директора и менеджера магазина за кражу тележек
В Новокузнецке перед судом предстанут директор и менеджер магазина спорттоваров, обвиняемые в краже двух покупательских тележек из гипермаркета. Об этом сообщает Сiбдепо.
По версии следствия, во время ремонта в магазине обвиняемые купили товары в гипермаркете и вывезли их на покупательских тележках из торгового зала. После этого мужчины не вернули имущество владельцу.
Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей. Тележки изъяли сотрудники уголовного розыска и вернули гипермаркету.
В отношении директора и менеджера возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
