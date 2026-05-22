Диетолог Подмосковья назвала рецепт полезной окрошки

Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала, как приготовить окрошку без вреда для фигуры и здоровья. Специалист рекомендовала заменить колбасу отварным мясом и использовать натуральный квас или кефир, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В жаркую погоду окрошка помогает восполнять водный баланс и получать витамины, минералы и клетчатку из овощей и зелени. По словам врача, для большей пользы колбасу стоит заменить отварным мясом, а вместо покупного кваса выбирать напиток натурального брожения, лучше домашнего приготовления.

«Оптимальный рецепт создания правильного дефицита калорий на одну порцию может быть таким: 25–30 г мяса, половина яйца, половина клубня картофеля, 1 средний огурец, 2–3 редиски и много рубленой зелени», — рассказала Инна Пичугина.

По ее словам, порция объемом 300–400 г содержит в среднем 380–420 ккал. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности или минеральной водой, при желании кефир можно разбавить водой.

Специалист отметила, что окрошечные диеты допустимы при соблюдении меры. При этом людям с заболеваниями ЖКТ от блюда стоит отказаться. Кефир и квас как продукты брожения не рекомендуются при желчекаменной болезни и язве, а сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

