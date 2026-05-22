Сафонов оценил возвращение Шварца в «Динамо»

Московское «Динамо» 22 мая объявило о возвращении Сандро Шварца. Контракт с немецким тренером рассчитан до лета 2029 года. К работе с командой он приступит на летних сборах.

Агент нападающего Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о назначении специалиста.

«Поедет ли Костя в аэропорт встречать Шварца? Я это интервью давал пару лет назад. Костя при любом тренере нормально работает, а то сейчас получается, как будто игрок его назначил. Это же смешно! Если серьезно, то сложно сказать, чего добьется „Динамо“ со Шварцем. Все зависит от исполнителей. У него высокий прессинг, много борьбы. Надеюсь, в этот раз получится взять титулы. Он же уехал из-за политической ситуации, но сейчас не особо что-то поменялось. По большому счету Костя при Шварце начал играть, поэтому он ему благодарен. Если бы Гусев хотел остаться в штабе Шварца, то его могли бы оставить, но он сделал свой выбор», — сказал Сафонов.

Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда впервые за 14 лет завоевала бронзу чемпионата России и вышла в финал Кубка страны.

