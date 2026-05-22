Корреспондент RT показал руины общежития в Старобельске

В Старобельске Луганской Народной Республики после атаки беспилотников на колледж и общежитие пострадали 40 человек, один погиб. Под завалами могут оставаться дети. Корреспондент RT Мурад Газдиев показал руины общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета после удара беспилотников.

Атака произошла в ночь на 22 мая. По данным следствия, Вооруженные силы Украины применили четыре БПЛА. Под удар попали учебный корпус и общежитие. В здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся на преподавателей начальных классов и детских садов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что число пострадавших выросло до 40 человек. В МЧС заявили, что из-под завалов извлекли тело погибшего.

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что под обломками могут находиться до 18 детей.

