Фиджитал-проект из Королева представил свой проект на международном семинаре в Сербии

Фиджитал-проект научного волонтерства «Удобный город» продолжает выходить на международный уровень. Команда проекта совместно с экспертом «Удобного города», молодым исследователем НИУ ВШЭ Викторией Блохиной, представила исследование «Virtual reality in a museum environment: a practice-oriented study» на международном семинаре International Art and Innovation in Museums Seminar (AIMs-2026) в Сербии. Важную роль в этой работе сыграла Библиотека № 8 ЦБС г. о. Королев. Об этом РИАМО сообщила руководитель проекта Дарья Касьянова.

Мероприятие прошло в Нови-Саде и объединило специалистов, исследователей и практиков, работающих на пересечении культуры, музейного дела, цифровых технологий, VR/AR, интерактивных интерфейсов и анализа пользовательского опыта.

Исследование «Удобного города» посвящено тому, как виртуальная и дополненная реальность могут работать в музейной и культурной среде не как внешний технологический эффект, а как инструмент понимания, вовлечения и популяризации культурного наследия.

«Для этого команда использует смешанный исследовательский подход: анкетирование, наблюдение, анализ пользовательского поведения, айтрекинг, тепловые карты внимания и дополнительные нейромаркеры», — объяснила Дарья Касьянова.

Первые пилотные группы исследования были сформированы на базе наукограда Королев. Важную роль в этой работе сыграла Библиотека № 8 ЦБС г. о. Королев, с которой проект «Удобный город» выстраивает плотное партнерство в сфере просвещения, цифровой грамотности и вовлечения школьников в реальные исследовательские практики.

«Для библиотеки важно быть не просто местом, где проходят культурные и образовательные события, а современной площадкой, на которой дети и подростки могут соприкоснуться с реальной наукой. Совместная работа с проектом „Удобный город“ показывает, что библиотека сегодня может становиться пространством исследований, цифровой грамотности и ранней профориентации. Особенно ценно, что первые пилотные группы, сформированные в Королеве, стали частью исследования, представленного на международном уровне», — отметила эксперт проекта Анастасия Сивякова.

Отдельный блок исследования связан с международными фиджитал-форматами. Часть эмпирических данных была получена в рамках выставки «Символы БРИКС+», реализованной совместно с партнерами проекта «Удобный город» с Культурно-просветительским медиацентром BRICS+ и Комитетом креативных индустрий Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Выставка объединяла физическую экспозицию, виртуальную и дополненную реальность, интерактивные 3D-объекты и исследовательские сценарии и призвана продвигать национальные и культурные интересы нашей страны за рубеж через межкультурную коммуникацию.

В исследовании отдельно рассматривалась подростковая аудитория 12–16 лет — как важная группа для оценки образовательного потенциала VR/AR в музеях, библиотеках и культурных пространствах.

Пилотные результаты показывают: аудитория готова к использованию VR и AR в музеях, если технология помогает лучше понять объект. Пользователям особенно важны функции, которые усиливают восприятие экспоната: возможность рассмотреть детали, получить краткое объяснение, увидеть реконструкцию или скрытый контекст. Игровые механики при этом воспринимаются как вторичные — они работают лучше всего тогда, когда встроены в смысловой сценарий, а не отвлекают от содержания.

Один из ключевых выводов исследования: цифровой слой должен быть не заменой музейного объекта, а способом глубже вступить с ним в контакт. VR становится ценным тогда, когда раскрывает недоступное, помогает увидеть невидимое, объясняет контекст и делает культурное наследие ближе для разных аудиторий.

Для проекта «Удобный город» участие в AIMs-2026 — это важный шаг в международном научном диалоге. Оно показывает, что гражданская наука, фиджитал-лаборатории и участие школьников в исследовательских практиках могут давать результаты, значимые не только для локального сообщества, но и для профессиональной международной повестки.

