Армянские цветы и овощи могут исчезнуть из России

Производители овощей, фруктов и цветов из Армении окажутся в критическом положении без поставок в Россию. Более 90% экспорта этих товаров приходится именно на РФ, сообщает Baza .

В 2025 году Армения поставила в Россию цветов, овощей и фруктов на сумму более 186 млн долларов. Для сравнения — остальному миру страна продала таких товаров примерно на 10 млн долларов.

Ранее Россельхознадзор направил Еревану письмо об ограничении поставок цветов, а затем уточнил, что проблемы касаются также овощей и фруктов. Российское ведомство ввело ограничения, однако зависимости от армянской продукции у России нет. Доля этих поставок в общем объеме российского импорта составляет от 1 до 10%.

По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, армянские производители критически зависят от российского рынка. Быстро переориентироваться на другие направления у них не получится. Поставки в Европу обойдутся значительно дороже, а соседям Армении эти товары не нужны — они производят их сами.

Российские потребители, как считает эксперт, не пострадают от ограничений, даже если армянские товары полностью исчезнут с прилавков. У России есть возможность нарастить импорт из других стран, а также увеличить собственное производство овощей, фруктов и цветов. Таким образом, основные потери от возможного разрыва поставок понесет именно армянская сторона.

