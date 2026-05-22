В Ставрополе концертом отметили экватор фестиваля «Российская школьная весна»

Праздничный концерт состоялся в дни финала IV Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна». Мероприятие прошло в Ставрополе с 15 по 20 мая и объединяет более 1800 ребят от 12 до 18 лет со всей страны.

«Год единства народов России находит отражение в инициативах и мероприятиях Движения Первых, которые в текущем году проходят во всех регионах страны. Эта тема является ключевой в образовательной, просветительской и развлекательной программе фестиваля „Российская школьная весна“. В ходе него самые яркие и самобытные творческие коллективы представили номера, подчеркивающие общность ценностей, истории, культуры и целостность общего будущего народов нашей страны», — сказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Со сцены прозвучали также стихотворения известных русских поэтов о России, любви к Родине и патриотизме. Тема неразрывности связи поколений, единства, важности исторической памяти и общего будущего находит отражение в конкурсных работах участников фестиваля.

