Неделю без еды и воды: в Капотне спасают запертых в квартире собак

В Капотне женщина заперла собак в квартире и пропала на неделю

Хозяйка заперла двух собак в квартире в Капотне и пропала. Животные неделю сидят без еды и воды, их пытаются вызволить соседи, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, около недели назад женщина ушла из дома и с тех пор не возвращалась. В квартире у нее остались собаки, одна из которых такса. Запертые животные голодают и воют уже несколько дней подряд.

«Мы сначала думали, что хозяйка скоро вернется, но сейчас уже понятно — животных просто бросили», — рассказала одна из жительниц.

Неравнодушные жители вызвали полицию, но, по их словам, правоохранители не стали вскрывать квартиру и вызволять собак. Сейчас люди просят помощи у волонтеров и зоозащитников. Запертые животные могут погибнуть в любой момент.

