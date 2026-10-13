Телеведущий Дмитрий Борисов впечатлил поклонниц фото с обнаженным торсом
Телеведущий Дмитрий Борисов поделился в личном блоге снимками с обнаженным торсом, сделанными во время отдыха за границей. Публикация сразу привлекла внимание восхищенных поклонниц, сообщает Super.ru.
Под фотографиями телеведущий оставил короткую подпись: «Лучше гор могут быть только люди».
Дмитрий Борисов ведет программу «Пусть говорят». На телевидении он работает с 2006 года, а в 2017-м стал ведущим этого ток-шоу.
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