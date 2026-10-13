Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово ночью 13 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В связи с принятыми мерами возможны корректировки в расписании полетов.

Ранее столичный аэропорт Внуково тоже начал принимать и отправлять рейсы по согласованию.

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