Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Московский аэропорт Домодедово ночью 13 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В связи с принятыми мерами возможны корректировки в расписании полетов.
Ранее столичный аэропорт Внуково тоже начал принимать и отправлять рейсы по согласованию.
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