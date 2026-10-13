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Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался

Культура

Актер Ар Джей Митт, прославившийся ролью Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие» (2008–2013), скончался. Ему было 34 года, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

По данным СМИ, актер умер 12 октября в результате самоубийства. Обстоятельства его смерти продолжают выяснять.

Митт также снимался в фильмах «Бар „Дубовая комната“», «Возвращение» и сериале «Стражи порядка».

Ранее ушел из жизни актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов.

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