Ушел из жизни актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов

Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов, известный по работам в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия"и «Бандитском Петербурге». Ему было 70 лет, сообщается в соцсети « Вконтакте » Рязанского государственного областного театра юного зрителя.

В театре он исполнил 29 ролей: Вернер — «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова, Ричард Уилли — «№ 13» Р. Куни, Бурмистр — «Господа Головлевы. Маменька» Я. Пулинович.

«Каждая его роль и в театре, и в кино ярка, наполнена глубинным смыслом вне зависимости от масштаба, незабываема», — говорится в сообщении.

На счету Баранова много театральных и киноролей. Среди них: «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Чужой район» и другие.

Ранее известный актер театра и кино Константин Сироткин скончался в возрасте 59 лет. Среди наиболее известных проектов с его участием — сериалы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».

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