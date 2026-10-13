Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее во Внуково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Летевшие из Турции в Москву рейсы отправлялись обратно.
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