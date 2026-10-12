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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Транспорт

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.

Они распространяются на прием и выпуск самолетов. Данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает ТАСС, из-за введения ограничений самолеты, летевшие из Измира, Антальи и Стамбула развернулись в воздушном пространстве Литвы. Теперь они летят обратно.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили десять летевших на Москву беспилотников.

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