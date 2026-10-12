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Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА

Спецоперация

Десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) летели на Москву. Их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС вечером 12 октября.

На данный момент на месте приземления обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ПВО ликвидировала 16 беспилотников, летевших на столицу.

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