сегодня в 23:29

Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА

Десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) летели на Москву. Их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.