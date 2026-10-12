ПВО ликвидировала 16 беспилотников, летевших на Москву

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Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

За прошлый вечер силы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

Ранее один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области. Там БПЛА атаковал машину.

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