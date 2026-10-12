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ПВО ликвидировала 16 беспилотников, летевших на Москву

Спецоперация

16 дронов уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

За прошлый вечер силы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

Ранее один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области. Там БПЛА атаковал машину.

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