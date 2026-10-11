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Силы ПВО за вечер сбили 21 летевший на Москву БПЛА

На Москву летят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). За вечер силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 дрон, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

В это время столичные аэропорты временно работали с ограничениями.

Ранее более 25 летевших в Москву самолетов направили в другие города.

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