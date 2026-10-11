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Более 25 летевших в Москву самолетов направили в другие города из-за ограничений

Транспорт

Более 25 самолетов, следовавших в московские аэропорты, были вынуждены уйти на другие аэродромы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщает ТАСС.

В частности, 11 бортов, направлявшихся в Шереметьево из Саратова, Перми, Санкт-Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга, отправлены на запасные аэродромы. Как пояснили в аэропорту, их приняли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Ярославль.

Еще девять рейсов, следовавших во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Санкт-Петербурга и Махачкалы, также перенаправили в другие города.

Шесть рейсов на пути в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша совершили временную посадку — они приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.

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