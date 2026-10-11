Один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атакуют Белгородскую область. В результате один человек погиб, еще трое, среди которых два подростка, получили ранения, сообщает оперативный штаб региона.

В Валуйском округе на автодороге Посохово — Казинка днем ранее беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона пострадали 15-летний мальчик и 13-летняя девочка. У подростка диагностированы акубаротравма и ожог предплечья, у девочки — акубаротравма. Оба доставлены в Грайворонскую ЦРБ, после оказания помощи их перевезли в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение они пройдут амбулаторно.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа от детонации FPV-дрона пострадала женщина. С осколочными ранениями ног и рук ее доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

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