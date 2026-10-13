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Еще 15 беспилотников сбили на подлете к Москве

Спецоперация

На подлете к Москве сбили еще 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в МАКС.

Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков дронов.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 10 летевших на столицу БПЛА.

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