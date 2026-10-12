Разработчик оборудования «Каллисто» подтвердил соответствие стандартам качества

Группа компаний «Каллисто» со сборочными площадками в Жуковском и Москве обновила сертификат системы менеджмента качества и подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью установленным стандартам, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сертификат подтверждает соответствие системы менеджмента качества группы компаний «Каллисто» требованиям ГОСТ в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения. Компания также подтвердила соответствие стандарту системы менеджмента информационной безопасности. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

«Каллисто» разрабатывает и производит программно-аппаратные решения для промышленной маркировки, сериализации и агрегации продукции. Они позволяют наносить уникальные коды на товары, отслеживать их движение и объединять данные об отдельных упаковках в единую систему. Собственные сборочные площадки компании расположены в Жуковском и Москве.

Сертификация особенно важна для фармацевтических проектов: производство лекарств требует точности данных, документирования операций и контроля программного обеспечения на производственных линиях.

«Для фармацевтического предприятия недостаточно, чтобы оборудование просто наносило и считывало код. Решение становится частью производственной и информационной инфраструктуры предприятия, поэтому заказчику важно понимать, как разработчик управляет качеством, информационной безопасностью, изменениями в программном обеспечении и документацией», — отметил генеральный директор группы компаний «Каллисто» Павел Булгаков.

По его словам, сертификация систематизирует эти процессы и подтверждает зрелость структуры компании. В «Каллисто» считают, что развитие российского фармпроизводства повысит значение комплексной оценки поставщиков. Помимо технических характеристик, заказчики будут учитывать контроль качества, информационную безопасность и возможность сопровождения решений в течение всего срока эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.