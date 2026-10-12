Отель в Химках внедрит инструменты бережливого производства

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Компания «Пальмира», управляющая отелем Holiday Express Moscow Sheremetyevo Airport в Химках, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На стартовом совещании в отеле команда выбрала пилотное направление — организацию шведского стола. Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проанализируют текущие процессы, выявят возможные потери и разработают решения для повышения эффективности работы.

Ожидается, что инструменты бережливого производства позволят увеличить выработку на рабочих местах более чем на 5%. Компания сможет применить полученные результаты и в других процессах гостиницы.

ООО «Пальмира» управляет отелем Holiday Express Moscow Sheremetyevo Airport в Химках. Гостиница на 198 номеров расположена рядом с терминалами международного аэропорта Шереметьево.

Проект «Производительность труда» позволяет подмосковным предприятиям бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК. Он реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.