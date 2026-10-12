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Житель Москвы решил выгулять своего удава

Общество

Москвич решил прогуляться с удавом. Он заявился со змеей в супермаркет автозапчастей на Каширском шоссе, сообщает Telegram-канал «112».

Во время прогулки удав обвился вокруг пояса хозяина, а его голова выглядывала из-под пальто на плече.

Рептилия взирала на окружающий мир с присущим ей хладнокровием — в отличие от посетителей магазина, которые явно такого не ожидали. Как рассказали местные жители, владелец змеи регулярно появляется в магазинах вместе с питомцем.

Сделав покупки, мужчина с удавом невозмутимо покинул здание.

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