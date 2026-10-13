Промзона в Ставропольском крае подверглась атаке БПЛА

В Невинномысске Ставропольского края отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны нацелены на промзону города, сообщил глава края Владимир Владимиров.

На данный момент работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Уже есть сбитые дроны.

«Не приближайтесь к обломкам летательных аппаратов», — отметил Владимиров в мессенджере МАКС.

На территории края действует режим беспилотной опасности.

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