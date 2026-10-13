Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Жуковский (Раменское) ночью 13 октября принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.

Кроме того, в московском аэропорту Внуково ввели ограничения. Они действуют на прием и выпуск самолетов.

Ранее столичный аэропорт Домодедово тоже начал принимать и отправлять рейсы по согласованию.

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