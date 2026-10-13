Силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве
На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере МАКС.
Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.
Поздним вечером 12 октября Собянин сообщал о еще 15 ликвидированных БПЛА.
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