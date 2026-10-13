USD
Доллар США
83,92
-1.17 %
EUR
Евро
94,04
-0.99 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-1.09 %
GBP
Фунт стерлингов
110,98
-1.17 %

Силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве

Спецоперация

На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере МАКС.

Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.

Поздним вечером 12 октября Собянин сообщал о еще 15 ликвидированных БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.