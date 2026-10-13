Диброва призналась, что была шокирована внешним видом дочери Товстика

Телезвезда и модель Полина Диброва прокомментировала ситуацию с 10-летней Алисой, дочерью бизнесмена Романа Товстика. По словам возлюбленной предпринимателя, она видела девочку лично и была поражена ее видом, сообщает Super.ru .

Диброва рассказала, что Алису из школы забрал отец, который не видел дочь больше месяца и очень по ней скучал. Он сделал это на законных основаниях — в соответствии с решением суда.

Модель отметила, что на девочке были рваные штаны и ботинки с меховой отделкой, что ее шокировало. Сейчас, по словам Дибровой, Алиса счастлива, проводит время с отцом, а вопросы, связанные с ее внешним видом, уже урегулированы.

Ранее Роман Товстик ответил на обвинение бывшей жены в похищении дочери.

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