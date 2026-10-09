Роман Товстик ответил на обвинение бывшей жены в похищении дочери

Роман Товстик заявил, что забрал 10-летнюю Алису из школы и вернет ее матери в воскресенье. Его бывшая жена Елена назвала это нарушением судебного порядка общения с ребенком, сообщает kp.ru .

Елена Товстик рассказала в блоге, что бывший муж забрал дочь во время уроков без ее согласия. Она также обвинила его в психологическом давлении на Алису и принуждении к записи видео против матери. По словам Елены, 16 октября состоится суд по итогам проведенной экспертизы.

«Я пошел в секретариат (школы), написал заявление, что забираю ее, и расписался. Я родитель и имею на это право. После этого мы сели в машину и уехали. В воскресенье утром я ее верну и сам привезу обратно», — пояснил Роман Товстик.

По его словам, установленные судом дни общения с дочерью начинаются на следующий день после того, как он забрал ее. Товстик утверждает, что Елена препятствует встречам с младшими детьми.

Адвокат предпринимателя Филипп Рябченко заявил, что Алиса сама попросила отца забрать ее. По его словам, Елена не исполняла судебный порядок передачи детей, за что ее привлекли к ответственности и запретили выезд.

Роман также сослался на заключение экспертизы: по его словам, Елена готова передать детей отцу в обмен на половину активов. KP.RU сообщил, что располагает подтверждающим фрагментом. По словам адвоката, на экспертизе Алиса выразила желание жить с отцом.

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