В Подмосковье начался массовый вылет краснокнижной бабочки

В Московской области начался массовый вылет бабочек. Одной из первых наблюдатели заметили краеглазку эгерию — редкий вид, внесенный в Красную книгу региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Краеглазка имеет пятую категорию редкости — «восстанавливающийся вид». По словам министра экологии Тихона Фирсова, бабочку уже видели на юге области, в частности на территории памятника природы «Суханово». Также поступают сообщения из других округов. Эксперты отмечают, что краеглазка относится к так называемым «некартографируемым» видам, так как она летает под пологом леса и редко попадается на глаза.

Массовый вылет этой бабочки — очень хорошая новость. Как отметил министр, это свидетельствует о сохранности мест ее обитания. Значит экосистемы Подмосковья остаются благоприятными для редких видов.

Краеглазка эгерия обитает на нескольких особо охраняемых природных территориях региона. Помимо «Суханова», ее находили в памятниках природы «Баулинский лес» в Раменском и «Парк в поселке Новый Быт» в Чехове, а также в Молокчинском заказнике в Сергиевом Посаде и других охраняемых зонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.

