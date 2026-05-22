Опубликованы кадры героического спасения кошки Шивы в Каспийске

Кошка по кличке Шива двое суток просидела на крыше лоджии в Каспийске. Ее пришлось вызволять с помощью спецтехники, сообщает Mash Gor .

Хвостатая забралась на верхушку дома на улице Ленина. Она устроилась на крыше лоджии и не смогла оттуда слезть.

В итоге животное просидело там два дня. Неравнодушные жители пытались снять Шиву самостоятельно, но строптивая кошка не давалась в руки.

Тогда на место вызвали манипулятор. Судя по опубликованным кадрам, двое жителей поднялись на уровень лоджии, взобрались на крышу и забрали маленькую виновницу переполоха. Во время спасения кошка громко мяукала и прижималась к своим спасателям.

