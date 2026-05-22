Россия запретила ввоз и продажу всех партий армянской минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук», сообщает ТАСС .

В напитке было обнаружено превышение содержания гидрокарбоната — хлоридов, иона и сульфатов. Это не соответствует сведениям, которые указаны в маркировке, и вводит покупателей в заблуждение, что может привести к ухудшению здоровья и к неэффективному лечению.

Роспотребнадзор направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза.

Раньше ограничения касались только отдельных партий. Теперь РФ заблокировала все поставки минеральной воды «Джермук». Это временная санитарная мера.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор временно ограничивает ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

