Россия приостановила ввоз и оборот минеральной воды «Джермук»
Минеральная вода «Джермук» была заблокирована в России из-за превышенного содержания химических веществ, сообщает РИА Новости.
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот напитка в РФ. Это временная санитарная мера, необходимая для недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.
Специалисты нашли в воде превышение содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов. По данным ЦРПТ, в обороте находилось почти 340 тысяч бутылок, которые были отозваны.
В 2024 году минеральная вода армянского производства уже была временно выведена из продажи в России. Это произошло в связи с гибелью жителя Владикавказа. Тогда в бутылке вместо воды оказался уксус.
Недавно СК возобновил расследование этого дела. До этого установить подозреваемых «не представилось возможным», но теперь открылись новые обстоятельства.
