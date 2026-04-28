Россия приостановила ввоз и оборот минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот напитка в РФ. Это временная санитарная мера, необходимая для недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.

Специалисты нашли в воде превышение содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов. По данным ЦРПТ, в обороте находилось почти 340 тысяч бутылок, которые были отозваны.

В 2024 году минеральная вода армянского производства уже была временно выведена из продажи в России. Это произошло в связи с гибелью жителя Владикавказа. Тогда в бутылке вместо воды оказался уксус.

Недавно СК возобновил расследование этого дела. До этого установить подозреваемых «не представилось возможным», но теперь открылись новые обстоятельства.

