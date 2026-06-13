Россиянка два месяца боролась со стафилококком после пластыря от прыщей
Россиянка два месяца была вынуждена бороться со стафилококком после наклеенного на лицо пластыря от прыщей.
Ангелина рассказала, что наклеила популярный пластырь от прыщей и два месяца пила антибиотики от стафилококка. Девушка наклеила пластырь на маленький прыщ на лице. На следующий день началось воспаление, а к вечеру «раздулось на всю щеку».
По словам Ангелины, врач назначила ей антибиотики и мази. Только все начало проходить, как инфекция появилась снова. Девушка была вынуждена вновь принимать антибиотики. Из-за воспаления она не хотела смотреть в зеркало и не могла наносить макияж.
«Я сама очень люблю всякие бьюти-штучки и пробую иногда разные, это не был мой первый опыт использования таких патчей. Единственное отличие, именно звездочки я взяла впервые, бренд уже не вспомню, но опыт с этими патчами запомню навсегда», — поделилась Ангелина в соцсетях.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.