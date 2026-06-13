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Отвратительно и беспомощно: Бузова пожаловалась на состояние после операции

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на состояние после операции в своем Instagram*.

Ранее Бузову прооперировали после того, как она повредила ногу в квартире. Медицинское вмешательство продлилось несколько часов.

По ее словам, ночь после операции прошла беспокойно.

«Чувствую себя отвратительно и беспомощно, стараюсь принято то, что случилось», — написала певица под фото с перевязанной ногой.

Она также поблагодарила всех за любовь и поддержку.

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