Отвратительно и беспомощно: Бузова пожаловалась на состояние после операции
Фото - © @buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на состояние после операции в своем Instagram*.
Ранее Бузову прооперировали после того, как она повредила ногу в квартире. Медицинское вмешательство продлилось несколько часов.
По ее словам, ночь после операции прошла беспокойно.
«Чувствую себя отвратительно и беспомощно, стараюсь принято то, что случилось», — написала певица под фото с перевязанной ногой.
Она также поблагодарила всех за любовь и поддержку.
* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.