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Певице Ольге Бузовой провели операцию на ноге после госпитализации

Пиар-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Антон Богославский рассказал РЕН ТВ , что звезду прооперировали после того, как она повредила ногу в квартире. Медицинское вмешательство продлилось несколько часов.

Артистка отходит от наркоза. Она находится в стационаре.

Богославский уточнил, что бригада скорой помощи прибыла на вызов оперативно. Сколько времени займет реабилитация, он не ответил.

Из-за травмы запланированный на 13 июня концерт Бузовой в Ростове-на-Дону отменили. Выступление перенесли на 6 августа.

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