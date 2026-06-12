Певице Ольге Бузовой провели операцию на ноге после госпитализации
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Пиар-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Антон Богославский рассказал РЕН ТВ, что звезду прооперировали после того, как она повредила ногу в квартире. Медицинское вмешательство продлилось несколько часов.
Артистка отходит от наркоза. Она находится в стационаре.
Богославский уточнил, что бригада скорой помощи прибыла на вызов оперативно. Сколько времени займет реабилитация, он не ответил.
Из-за травмы запланированный на 13 июня концерт Бузовой в Ростове-на-Дону отменили. Выступление перенесли на 6 августа.
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