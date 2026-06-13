В Лужниках состоялась премьера песни на стихи Марии Захаровой

В столичных Лужниках состоялась премьера песни на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку известного продюсера Максима Фадеева. Исполнил композицию Роман Михраби, который борется с тяжелой формой ДЦП, сообщает телеканал «360» .

Мероприятие состоялось 12 июня.

«Русский характер, Русский дух, которые в каждом из нас, — объединяют <…> В Лужниках все увидели результат большого труда целого коллектива и упорных репетиций. В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, стихи были написаны давно, а затем появилась музыка. Длительный поиск исполнителя привел к тому, что выбор пал на четырехкратного лауреата фестиваля «Байкальская звезда» Романа Михраби. Несмотря на болезнь, Роман успешно выступает на сцене и учится в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского государственного университета.

Кроме того, в своем посте Захарова опубликовала текст песни.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.