Путин заявил о стратегическом преимуществе России в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска удерживают стратегическое преимущество и продвигаются вперед по всем направлениям.

Глава государства проводит совещание по развитию воссоединенных субъектов РФ.

По его словам, никакие удары ВСУ по территории России не помогут изменить ситуацию.

Также Путин отметил, что к 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни. По его словам, речь идет не только о восстановлении разрушенного, но и о создании новой основы для развития регионов.

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