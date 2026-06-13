«Это перебор»: москвичку удивил салат с креветками в ресторане в парке Горького

Жительницу Москвы удивил салат с креветками, который подали в одном из ресторанов в парке Горького.

Девушка Анна рассказала, что в ресторане на набережной парка Горького очень атмосферно и прекрасный обслуживающий персонал. В заведении был заказан салат с креветками за 950 рублей. Официант принес «малюсенькую» порцию, а сверху лежало четыре креветки.

По ее словам, москвичка была крайне удивлена, когда поняла, что это было не четыре креветки, а всего лишь две, разрезанные вдоль.

«Без негатива к заведению. Меня эта ситуация скорее рассмешила, чем расстроила. Такие вот „реалии 2026 года“.

Но мне правда стало интересно: это сейчас норма или мы, москвичи, уже слишком избалованы?» — поинтересовалась Анна у подписчиков в соцсети Instagram*.

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