Баня беглого украинского олигарха Курченко загорелась на Рублевке

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На Рублевке загорелась баня на территории поместья беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Происшествие случилось вечером 14 июня, сообщает «112» .

Предварительно известно, что пожар случился в коттеджном поселке Назарьево. Местные жители рассказали, что перед возгоранием слышали хлопок, а затем над участком поднялся густой дым.

В какой-то момент пламя перекинулось на основной дом. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Одна из местных жительниц сообщила, что в момент происшествия Курченко находился в загородном доме в компании молодой девушки. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

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