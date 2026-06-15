Баня беглого украинского олигарха Курченко загорелась на Рублевке
На Рублевке загорелась баня на территории поместья беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Происшествие случилось вечером 14 июня, сообщает «112».
Предварительно известно, что пожар случился в коттеджном поселке Назарьево. Местные жители рассказали, что перед возгоранием слышали хлопок, а затем над участком поднялся густой дым.
В какой-то момент пламя перекинулось на основной дом. Причины возгорания пока остаются неизвестными.
Одна из местных жительниц сообщила, что в момент происшествия Курченко находился в загородном доме в компании молодой девушки. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
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