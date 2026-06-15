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ФСБ вскрыла мошенническую схему с акциями РФ на 7 млрд: видео задержания

Сотрудники ФСБ пресекли масштабные экономические махинации, связанные с незаконным выводом активов и нарушением государственных ограничений. Организаторы схемы сумели получить права на ценные бумаги ведущих отечественных предприятий РФ на общую сумму более семи млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) силовой структуры.

Злоумышленники действовали в обход действующих контрсанкционных указов президента РФ, направленных на защиту финансового суверенитета страны.

Суть аферы заключалась в умышленном нарушении антисанкционного законодательства. Оно запрещало выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги отечественных эмитентов.

Представители зарегистрированной на Кипре брокерской организации Mind Money Limited (в прошлом — Zerich Securities Ltd.) вступили в преступный сговор с топ-менеджментом ООО «Инвестиционная палата». Используя фальсифицированную документацию, соучастники провели нелегальный обмен заблокированных американских депозитарных расписок на акции крупных российских корпораций в телекоммуникационной и топливно-энергетической сферах. Им нанесли колоссальный ущерб.

Следственное управление ФСБ уже возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В рамках расследования оперативники нагрянули с обысками в офисы и жилые дома подозреваемых в Санкт-Петербурге и Москве.

Там обнаружили и изъяли электронные носители с криптовалютными кошельками, печати зарубежных и российских юрлиц, средства связи, а также наличные деньги на сумму свыше 100 млн рублей. Судебные органы уже избрали меры пресечения для пяти фигурантов. Двоих отправили под домашний арест, а троих заключили под стражу в СИЗО.

В числе арестованных Лефортовским судом оказались руководитель европейского брокера Юлия Х. и генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей С. По информации из медиаисточников, данные топ-менеджеры, предположительно, помогали инвесторам в разблокировке замороженных европейскими санкциями активов.

На опубликованном видео с места задержания семеро человек лежат «лицами в пол». Их задержали сотрудники ФСБ.

В момент прихода правоохранителей в квартире было застолье с едой и алкогольными напитками.

В помещении нашли стопки пятитысячных купюр, печати. Также силовики обнаружили коробки с американскими долларами.

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