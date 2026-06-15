Владивосток будет «новой Хургадой» уже к 2045 году

Владивосток Приморского края в обозримом будущем имеет все шансы превратиться в одну из ключевых курортных зон России благодаря глобальным погодным изменениям. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 15–20 лет на территории региона сформируются востребованные и комфортные условия для пляжного отдыха из-за роста температуры на полтора градуса за 60 лет, сообщает SHOT .

Параллельно фиксируется интенсивный прогрев морской воды в местных бухтах. Температура воды в начале лета уже достигает «черноморских» 23–25 градусов. Она продолжит повышаться в последующие годы.

Аномально теплую воду в заливе Петра Великого ученые из Института Мирового океана ДВФУ регистрируют даже в начале октября. По их оценкам, через два десятилетия климатические условия Приморского края станут сопоставимы с египетскими Хургадой или Шарм-эш-Шейхом. Причем сходства добавят и акулы, которые начнут регулярно заплывать в акватории местных городов.

Впрочем, подобные метаморфозы несут в себе и серьезные угрозы для инфраструктуры. Океанологи предупреждают, что обратной стороной потепления станет резкое увеличение разрушительной силы тайфунов, регулярные наводнения и критический подъем уровня моря в 50-летней перспективе.

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