RT связал Пономарева* с исламистами на Украине

Верховный суд Дагестана заочно приговорил Илью Пономарева* к 19 годам по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. По данным издания, экс-депутат курировал на Украине радикальных исламистов для антироссийских провокаций, сообщает RT .

Пономарева* признали виновным в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. По материалам суда, погромы с насилием и ущербом более 24 млн рублей полностью заблокировали работу аэропорта. Пострадали 23 силовика.

RT пишет, что Пономарев* и сообщники размещали в Telegram-канале «Утро Дагестана» материалы, которые призывали к массовым беспорядкам. По данным следствия, канал создали с украинского номера. Сам Пономарев* в интервью украинским СМИ признавал, что паблик принадлежит ему.

Соратником экс-депутата RT называет уроженца Махачкалы Абакара Абакарова, которого суд заочно приговорил к 15 годам. По данным издания, он в 2017 году уехал на Украину вместе с Арсланом Мирзаевым и Гасаном Гаджиевым. Оба разыскиваются в России за оправдание терроризма и связаны с «Хизб ут-Тахрир»**.

Эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов заявил RT, что западные спецслужбы могли использовать беглых исламистов для дестабилизации Северного Кавказа. Он также считает, что подготовкой боевиков на Украине занимается СБУ в интересах ЦРУ и британских сил специальных операций.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Физлица и организации, включенные в перечень террористов и экстремистов.

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