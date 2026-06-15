Врач Гальперин объяснил, как избежать туннельного синдрома

Врач Семен Гальперин связал туннельный синдром с работой за компьютером и постоянным использованием смартфона. Профилактика начинается с гигиены труда.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач Семен Гальперин рассказал, что синдром запястного канала проявляется онемением пальцев кисти. Риск повышают длительная работа за компьютером и привычка держать смартфон в руках.

«Существует целый ряд специальных лечебных методов. Во-первых, это назначение гигиены труда, назначение лечебной физкультуры, которая снижает напряжение в мышцах кисти, они передавливают нерв, и в результате приводят к поражению нерва», – пояснил Семен Гальперин в эфире радио Sputnik.

В сложных случаях, по словам Гальперина, врачи применяют блокады нервов: вводят лечебные препараты в канал, где проходит нерв. Обычно это временная мера.

При тяжелом течении пациенту могут назначить операцию. Она освобождает нерв от оболочек канала — соединительной, а иногда и мышечной ткани. Врач подчеркнул, что главная причина синдрома — неправильные движения и нагрузка, поэтому проблему важно выявить вовремя.

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