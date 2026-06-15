сегодня в 14:11

Из-за активно продвижения «Южной» группировки в Константиновке, киевский режим планирует эвакуацию важных предприятий из Дружковки, Краматорска и Славянска.

Речь идет о множестве заводов, а также о Государственном НИИ высоких напряжений, где собирали БПЛА. В военном ведомстве отметили, что киевский режим готовится потерять всю Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее восточная часть Константиновки перешла под контроль армии России. Наступление идет на широком фронте.

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