ВС РФ продвигается в ДНР: освобожден очередной населенный пункт
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Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. Российские войска продолжают наступление, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Из-за активно продвижения «Южной» группировки в Константиновке, киевский режим планирует эвакуацию важных предприятий из Дружковки, Краматорска и Славянска.
Речь идет о множестве заводов, а также о Государственном НИИ высоких напряжений, где собирали БПЛА. В военном ведомстве отметили, что киевский режим готовится потерять всю Славянско-Краматорскую агломерацию.
Ранее восточная часть Константиновки перешла под контроль армии России. Наступление идет на широком фронте.
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